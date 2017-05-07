В Эстонии продолжается кампания по льготному чипированию собак и кошек

В Эстонии продолжают вживлять чипы собакам и кошкам, причем в рамках Месячника благоустройства это можно сделать по льготной цене.

В воскресенье чипировать своего любимца можно было в Ласнамяэ, сообщила "Актуальная камера".

Хотя такая процедура обязательна сразу после приобретения питомца, многие осознают важность чипирования лишь исходя из собственного опыта — после пропажи животного.

В Таллинне чипирование обязательно и для собак, и для кошек, даже если они домашние и не гуляют на улице. Это значительно облегчит поиски в случае, если питомец все же потеряется.

По словам директора Таллиннского приюта для животных Эве Тобиас, шансов найти пропавшее животное без чипа немного. "Лишь очень маленький процент нечипированных животных возвращается домой из приюта. А питомцы, которые прошли процедуру чипирования, в приют вообще не попадают, потому что мы сразу связываемся с хозяином, и животное быстро попадает домой", - сказала она.

Процедура чипирования похожа на обычное вакцинирование — длится буквально одно мгновение и не причиняет боли. Микрочип представляет из себя маленькое электронное устройство, которое не является источником излучения, не выделяет вредные вещества и остается с животным на протяжении всей его жизни.

Чипировать животных можно в любом возрасте. Такие акции будут проходить до начала июня. Помимо самого чипирования, на месте можно оформить и документ для животного. Ближайшая возможность чипировать питомца по льготной цене представится 13 мая в Мустамяэ и 20 мая в Хаберсти.