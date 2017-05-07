"АК+": Тартуский университет привлекает все больше иностранных студентов

В старейшем университете Эстонии с каждым годом становится все больше иностранных студентов. Лидируют по этому показателю приезжие из Финляндии, России и Украины, хотя есть немало представителей и других стран, в том числе Казахстана и США.

Среди 13 000 студентов Тартуского университета каждый десятый — иностранец. Почти тысяча человек, приехавших из-за рубежа, проходят здесь полноценную учебную программу в бакалавриате, магистратуре либо докторантуре, а еще около трехсот прибыли по студенческому обмену на один или два семестра, сообщила "Актуальная камера".

Среди иностранных студентов больше всего представителей Финляндии, России и Украины, но есть и немало выходцев из действительно далеких стран.

Некоторые программы ТУ уникальны

Например, казахстанец Ануар приехал в Тарту из Алматы — крупнейшего города и бывшей столицы Казахстана. Здесь он изучает право в сфере информационных технологий. По его словам, тартуская магистерская программа по этой специальности уникальна не только для Эстонии, но и на общеевропейском уровне.

"Эстония для меня — это именно страна, которая предоставляет во многом единственную возможность изучения моей профессии, которая будет в будущем связана с информационными технологиями, интернет-компаниями и так далее. Особенно актуальным это становится сейчас — облачные хранилища, сервера, проблема авторских прав в интернете и так далее. Это даже во многих университетах Европы не преподается. Например, в Великобритании я даже не нашел подобную программу, в Испании уж тем более, или в Германии", - сказал Ануар.

Закрытость эстонцев поначалу удивляет

По его словам, условия учебы и жизни в Тарту для зарубежных студентов крайне комфортны — большинство местных жителей дружелюбно относятся к иностранцам, понимают английский и говорят на нем, а немалая часть университетских преподавателей также приехала из других стран. Непривычной для казахского студента поначалу оказалась лишь некоторая закрытость коренных жителей страны.

"Такое ощущение, что они держат какую-то дистанцию от тебя. В моей предыдущей стране менталитет более близко расположенный, сразу все друг друга обнимают, здороваются и так далее. В сентябре-октябре были трудности в понимании, но потом, когда вы становитесь на более-менее регулярной основе друзьями, этот барьер сам по себе исчезает", - сказал казахстанец.

Американка не спешит из Эстонии на родину

Хайди из американского штата Иллинойс также учится в магистратуре Тартуского университета, но ее специальность — исследования Европейского союза и России. Свою учебу она совмещает с работой в Тартуской международной школе, где она преподает преимущественно для детей иностранцев.

Уже через месяц Хайди предстоит защита магистерской диссертации и окончание учебы в Тарту, но домой она пока не собирается.

"Я решила, что останусь в Тарту и продолжу работать в международной школе по крайней мере еще год. Я также подумываю о поступлении в докторантуру, но пока не уверена, в Тарту или где-либо еще. Все это еще не точно, кроме одного — в следующем году я все еще буду здесь", - сказал американка.

Рост международной репутации

Помимо достижений местных ученых, в немалой степени известность и высокие рейтинги Тартуского университета достигаются благодаря активному интернациональному студенческому сообществу. Вне зависимости от того, остаются ли приезжающие сюда юноши и девушки работать в Эстонии или возвращаются на родину, именно они помогают Эстонии конкурировать на самом высоком международном уровне.