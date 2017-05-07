"Актуальная камера +" 07.05.2017 (20:00)

В связи с тем, что цены на услуги по вывозу мусора в Нарве вырастут до 300%, дворы и леса приграничного города рискуют превратиться в кладбище старых вещей и отходов, считает председатель фракции социал-демократов в Нарвском городском собрании Антс Кутти, сообщила BNS пресс-служба Социал-демократической партии.
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В старейшем университете Эстонии с каждым годом становится все больше иностранных студентов. Лидируют по этому показателю приезжие из Финляндии, России и Украины, хотя есть немало представителей и других стран, в том числе Казахстана и США.