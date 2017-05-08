Керсти Кальюлайд поздравила Макрона с победой на президентских выборах ({{commentsTotal}})
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поздравила Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах Франции.
Глава эстонского государства заявила, что с нетерпением ждет продолжения работы с Францией в вопросах укрепления европейского единства и процветания, передают утренние новости ETV+.
По итогам подсчета 99,9% бюллетеней кандидат-центрист Эммануэль Макрон набрал 66,06%, а его соперница Марин Ле Пен - 33,94%.
39-летний Макрон стал самым молодым президентом в истории Франции.
Редактор: Сергей Михайлов