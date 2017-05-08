Анетт Контавейт потеряла одну позицию в рейтинге WTA

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт ухудшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 8 мая, Контавейт опустилась с 65-го на 66-е место.

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи осталась на 622-й строчке.

Возглавляет рейтинг WTA по-прежнему американка Серена Уильямс. На втором месте находится представительница Германии Ангелик Кербер, на третьем - Каролина Плишкова из Чехии.

Накануне Анетт Контавейт не сумела выйти во второй круг крупного теннисного турнира в Мадриде .

В поединке первого раунда турнира эстонская спортсменка дала бой, но уступила 22-й ракетке мира, представительнице США Коко Вандевеге - 4:6, 6:7.

В первом сете при счете 3:3 Контавейт допустила несколько простых ошибок и упустила свою подачу, а во втором сета эстонка вела на тай-брейке 6:3, но в итоге отдала победу сопернице.

Вандевеге, которая в этом сезоне дошла до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, хорошо отозвалась об игре Контавейт. Сама эстонка после завершения встречи не скрывала своего разочарования результатом.