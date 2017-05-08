В Маарду перезахоронили останки 128 солдат

Накануне на мемориальном участке Маардуского кладбища состоялась траурно-торжественная церемония захоронения останков воинов, обнаруженных в течение последнего года на территории Эстонии.

Об этом сообщила пресс-служба городского управления, отметив, что в церемонии помимо местных властей приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров, советник-посланник Российского посольства Станислав Макаренко, консул Белорусского посольства Светлана Карпушина, представители ветеранских организаций Маарду и Таллинна, активисты поисковых отрядов из Латвии, а также многочисленные жители Эстонии.

В этом году церемония перезахоронения прошла в тринадцатый раз. Теперь на мемориальном участке кладбища в Маарду нашли упокоение 1070 воинов, которые погибли на территории Эстонии во время Второй мировой войны.

Поисковые работы ежегодно проводятся активистами военно-исторического объединения Vironia.