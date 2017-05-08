Главы правительств стран Балтии обсудят в Таллинне вопросы безопасности

В понедельник, 8 мая, в Таллинне пройдет заседание Балтийского совета министров, в рамках которого встретятся премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис и премьер-министр Польши Беата Мария Шидл.

Темой встречи станут внешняя политика и безопасность, а также вопросы энергетики и транспорта, передает служба новостей "Радио 4".

Балтийский совет министров является учрежденным в 1994 году институтом сотрудничества правительств Латвии, Литвы и Эстонии, в его задачи входит обеспечение непрерывности сотрудничества государств на уровне исполнительной власти. Он также отвечает за сотрудничество между правительствами и парламентами Балтийских государств.

Совет принимает решения по выполнению рекомендаций и резолюций Балтийской ассамблеи, способствует широкому и содержательному взаимному сотрудничеству.

Высшим органом Балтийского совета министров является совет премьер-министров, заседание которого проводится как минимум дважды в год.