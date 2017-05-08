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В апреле потребительские цены в Эстонии выросли на 3,2% ({{commentsTotal}})

Продукты питания продолжают дорожать.
Продукты питания продолжают дорожать. Автор: Postimees/Scanpix
Экономика
Экономика

Индекс потребительских цен в апреле по сравнению с мартом вырос на 0,3%, а по сравнению с апрелем прошлого года увеличился на 3,2%, свидетельствуют данные Департамента статистики.

Как сообщила в понедельник, 8 мая, пресс-служба ведомства, по сравнению с апрелем прошлого года товары стали дороже на 3,6%, а услуги - на 2,4%.

Административно регулируемые цены на товары и услуги по сравнению с апрелем прошлого года выросли на 5,7%, а нерегулируемые цены - на 2,5%.

Ведомство отмечает, что самое заметное влияние на индекс потребительских цен по сравнению с данными годичной давности в апреле оказало подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков - примерно на 4,5%, что дало треть от общего роста инфляции.

Молоко, яйца и молочные продукты подорожали на 8,9%, сахар и кондитерские изделия - на 6,4%, свежие фрукты - на 7,3%, овощи - на 5,2%.

Существенное влияние на индекс потребительских цен оказало и подскочившее в цене моторное топливо. Так в апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года бензин подорожал на 14,2%, а дизельное топливо - на 20,6%.

Большое влияние на индекс оказало и удорожание алкогольных напитков (на 4,4%) и табачных изделий (на 10,2%).

В апреле по сравнению с мартом на индекс потребительских цен наиболее заметное влияние оказало снижение цен на авиабилеты - они снизились на 19%.

Редактор: Сергей Михайлов



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