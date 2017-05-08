Таллиннскую "Левадию" оштрафовали на 150 евро за поведение болельщиков

Таллиннский футбольный клуб "Левадия" получил штраф в размере 150 евро за несанкционированное использование пиротехники своими болельщиками.

Об этом в понедельник, 8 мая, корреспонденту портала rus.err.ee рассказал глава пресс-службы Эстонского футбольного союза (ЭФС) Михкель Уйболехт, отметив, что такое решение вынес дисциплинарный комитет организации.

По его словам, инцидент с болельщиками "Левадии" произошел 14 апреля во время гостевого матча таллиннской команды против вильяндиского "Тулевика".

"Болельщики "Левадии" применили во время матча пиротехнику без предварительного согласования", - пояснил Уйболехт.

Отметим, что за поведение болельщиков футбольные клубы Эстонии штрафуют регулярно.

Использовать пиротехнику на трибунах стадионов во время матчей чемпионата можно легально, если заранее получать на это разрешение.