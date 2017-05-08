Фристайлистка Келли Сильдару сломала ключицу

Эстонская фристайлистка Келли Сильдару, отдыхавшая с бабушкой и дедушкой в Лапландии, сломала ключицу. На некоторое время ей придется отказаться от тренировок.

"Это путешествие закончилось не так, как мне бы хотелось, так как я упала и сломала ключицу, – подтвердила Сильдару в своем видеоблоге. – Сложно ничего не делать, я скучаю по лыжам и мне тяжело сидеть дома, когда Хенри (брат Келли) идет кататься на лыжах".