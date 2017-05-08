Биржевая цена электричества за последний месяц выросла на 50 центов

По данным биржи северных стран Nord Pool Spot (NPS), в ценовом регионе Эстонии в апреле средняя цена электроэнергии составила 31,18 евро за мегаватт-час.

Об этом в понедельник, 8 мая, сообщила пресс-служба государственного предприятия Elering, отметив, что по сравнению с мартом стоимость электричества на бирже подорожала на 52 цента.

В Финляндии, Латвии и Литве цены на электроэнергию были почти такими же, как в Эстонии.

В Финляндии в апреле цена составила 31,4 евро, в Латвии и Литве - 31,42 евро за мегаватт-час.