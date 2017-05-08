В Тарту открывается литературный фестиваль Prima Vista

В этом году он продлится целых шесть дней, сообщают организаторы.

Обещает стать интересной и русская программа фестиваля. В числе гостей - писатель Денис Драгунский и мультипликатор Гарри Бардин. А сегодня, в день открытия фестиваля, в 18 часов в тартуском Доме писателей пройдет творческий вечер русских авторов.

В программе уже 14-го по счету фестиваля в числе прочего запланированы мероприятия для детей, демонстрация кинофильмов и традиционная книжная ярмарка.