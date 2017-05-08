ФОТО: в Киеве состоялась официальная церемония открытия "Евровидения-2017"

В Киеве в воскресенье состоялась официальная церемония открытия 62-го конкурса песни "Евровидение 2017".

Открытие началось с прибытия всех делегаций и участников на красную дорожку перед Мариинским дворцом, которая стала самой длинной в истории конкурса – 265 метров, передает eurovision.ru.

Пройдя по красной дорожке, представители всех стран-участниц отправились в конгрессно-выставочный центр "Парковый", в котором расположился "EuroClub" – официальная площадка "Евровидения-2017".

На крыше центра каждая делегация поднимала флаг своей страны с автографами артистов, а дальше началась торжественная часть мероприятия.

Полуфиналы "Евровидения-2017" пройдут 9 и 11 мая. Финал – 13 мая.