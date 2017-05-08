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Владимир Иванов поднялся в рейтинге ATP на 19 мест ({{commentsTotal}})

Владимир Иванов.
Владимир Иванов. Автор: Scanpix/Postimees
Спорт
Спорт

Первая ракетка Эстонии Владимир Иванов заметно улучшил свои позиции в рейтинге ATP.

В обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая была опубликована в понедельник, 8 мая, Иванов поднялся на 19 строчек и занимает теперь 422-е место.

Вторая ракетка страны Юрген Зопп поднялся с 477-го на 476-е место.

Лидером мужского тенниса в мире остался британец Энди Маррей. Вторым идет серб Новак Джокович. Третьим - Стен Вавринка из Швейцарии.

В сентябре 2012 года Юрген Зопп находился на 71-й позиции, что было наивысшим показателем в его карьере. Лучший результат Владимира Иванова - 310-е место (27 июля 2015 года).

Редактор: Сергей Михайлов



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