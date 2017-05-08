Tallinna Vesi выплатит в качестве дивидендов 10,8 млн евро

Tallinna Vesi в этом году выплатит 10,8 млн евро в качестве дивидендов с прошлогодней прибыли в 18,4 млн евро.

Владельцам А-акций выплатят дивиденды в размере 0,54 евро за акцию, а владельцам Б-акций в размере 600 евро за акцию, сообщается на повестке дня общего собрания акционеров.

По предложению правления, совет решил обратиться к общему собранию с предложением выплатить дивиденды акционерам 26 июня 2017 года и зафиксировать список обладающих правом на дивиденды владельцев ценных бумаг по состоянию на 23:59 часов 16 июня 2017 года.

Акционеры также планируют отозвать из совета Марта Мяги, продлить полномочия Аллара Йыкса в качестве члена совета и избрать в состав совета Прийта Рохумаа.