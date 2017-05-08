Парк Фальги в центре Таллинна приведут в порядок ({{commentsTotal}})
Столичные власти в ближайшие полтора года намерены привести в порядок расположенный в центре Таллинна парк Фальги.
Об этом в своем ответе на письменный запрос депутата Таллиннского городского собрания Кайдо Кукка сообщил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.
По его словам, в этом году запланировано заменить в парке амортизированные скамейки и урны, а также отремонтировать гранитные плиты у фонтана.
Также в этом году будет отремонтирована стена парка со стороны улицы Висмари, а в следующем году приведут в порядок стену со стороны улицы Адамсони.
Редактор: Сергей Михайлов