Парк Фальги в центре Таллинна приведут в порядок

Столичные власти в ближайшие полтора года намерены привести в порядок расположенный в центре Таллинна парк Фальги.

Об этом в своем ответе на письменный запрос депутата Таллиннского городского собрания Кайдо Кукка сообщил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.

По его словам, в этом году запланировано заменить в парке амортизированные скамейки и урны, а также отремонтировать гранитные плиты у фонтана.

Также в этом году будет отремонтирована стена парка со стороны улицы Висмари, а в следующем году приведут в порядок стену со стороны улицы Адамсони.