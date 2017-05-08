Президент Финляндии приедет в Таллинн для участия в конференции Леннарта Мери

Президент Финляндии Саули Нийнистё в субботу прибудет в Таллинн для участия в конференции Леннарта Мери.

Также в ходе визита Нийнистё встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщила канцелярия президента Финляндии, передает ERR Uudised.

Конференция Леннарта Мери будет посвящена реальным кризисам, с которыми столкнулся мир, и поискам возможностей, которые эти кризисы могут предоставить. Президент Нийнисте в своем выступлении затронет тему вызовов международной безопасности с позиции Финляндии.

В поиске ответов на стратегические вызовы, с которыми столкнулся западный мир, примут участие президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Финляндии Саули Ниинистё, верховный уполномоченный ЕС по делам иностранной политики Федерика Могерини, бывший премьер-министр Италии Энрико Летта, министр по европейским делам Италии Сандро Гоци, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, заместитель премьер-министра Турции Мехмет Шимшек, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер, экс-глава МИД Индии Канвал Сибал и многие другие.

Конференция пройдет в Таллинне с 12 по 14 мая.