Снимок эстонского ученого попал в число победителей фотоконкурса журнала Nature

Фотография эстонского полярного исследователя Тимо Пало, на которой изображены полярники на льдине, попала в число победителей фотоконкурса "Ученые на работе", организованного журналом Nature.

Пало сделал снимок "Ученые на льду" в 2010 году с борта китайского научно-исследовательского судна Xue Long ("Снежный дракон") в Северном Ледовитом океане.

Фотография сделана при помощи объектива "фишай" (рыбий глаз), что позволяет передать размеры Арктики. "Северный Ледовитый океан как крыша нашей планеты", – сказал Пало в интервью журналу Nature. Панорамный снимок помог визуализировать эту "крышу".

Работы-победители опубликованы в номере журнала Nature за 4 мая. Ранее этот снимок Тимо Пало стал победителем конкурса эстонской научной фотографии в 2011 году.