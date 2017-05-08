Вице-президент ЭФС выступит в роли делегата УЕФА на полуфинале Лиги чемпионов

Вице-президент Эстонского футбольного союза Айнар Леппянен получил назначение на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА между итальянским "Ювентусом" и французским "Монако".

Поединок состоится во вторник, 9 мая, на стадионе "Ювентус" в Турине.

Судейство этой встречи обеспечит бригада из Нидерландов во главе с Бьорном Кёйперсем.

В роли судейского наблюдателя выступит словенец Владо Сайн.

Делегат - это высший представитель УЕФА (европейского футбольного союза) на соответствующих матчах. В задачи делегата входит наблюдение за условиями проведения матча, то есть оценка организации матча, безопасности на стадионе и так далее. При необходимости делегат принимает решения в критических ситуациях.

Первый матч между "Ювентусом" и "Монако" завершился со счетом 2:0 в пользу итальянцев.