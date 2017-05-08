Таави Аас в ответ на заявление Евгения Осиновского: у соцдемов нет глобальных идей

Планы соцдемов не позволить центристам получить на предстоящих муниципальных выборах большинство мест в Талиннском горсобрании говорят о том, что у партии отсутствуют глобальные идеи. Так считает вице-мэр столицы, центрист Таави Аас.

Об этом он сказал, комментируя в понедельник, 8 мая, воскресное высказывание председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского.

Накануне, как писал rus.err.ee, Осиновский, выступая на собрании совета уполномоченных Социал-демократической партии, заявил, что главная цель социал-демократов на муниципальных выборах – сломить единовластие центристов в Таллинне. По словам политика, этого можно добиться, лишь объединив эстоноязычных и русскоязычных людей, а не противопоставляя их перед выборами.

По словам Ааса, если главной целью соцдемов является свержение центристов, то это указывает лишь на отсутствие глобальных идей.

"Каждая политическая сила, если она хочет чего-то достичь, должна сначала подумать над тем, что они могут предложить жителям Таллинна, а не выступать с заявлением против кого они выступают. Это было и есть главное отличие Центристской партии от других", - заявил Аас через пресс-службу центристов.

Аас добавил, что у центристов в Таллинне сильная команда, которая знает, чего хотят горожане и знают, в каком направлении необходимо развивать город. Относительно других партий сегодня сложно сказать, есть ли у них люди и подходящие идеи, необходимые для руководства Таллинном, отметил Таави Аас.

"Каждый город нуждается в сильной и конструктивной оппозиции, но, к сожалению, сегодня социал-демократы могут предложить в качестве альтернативы нам лишь любителя селфи, который ходит и инспектирует город на наличие мусора в дорогих ботинках, расклеивает партийные наклейки на непригодные машины и хочет перенести здание оперы к морю даже несмотря на то, что последние против этом сомнительной затеи" - сказал Аас.

Управление городом требует несколько большего, чем умение хорошо делать селфи и устраивать пресс-конференции возле каждой выбоины на дороге» - добавил политик, отметив также, что если соцдемы хотят сделать что-то для города, то пусть сначала перестанут прогуливать заседание Таллиннского городского собрания. «Если бы все люди ходили на работу также, как это делают депутаты от Социал-демократической партии, то половину из них пришлось бы уволить за прогулы. На последнем голосовании, которое назначил соцдемы, пришло чуть больше половины оппозиционных депутатов" - сказал Аас.

"Призыв Евгения Осиновского, прекратить разыгрывать так называемую русскую карту, достоин уважения, и мы поддерживает его в этом. На протяжении долгого времени общество раскалывали и строили барьеры. В этом плане Центристская партия является лучшим примером интеграции, так как у нас городом управляет как русские, так и эстонцы. Все остальные партии лишь говорят о необходимости такого шага, но никаких решительных действий не предпринимают. Поэтому это и остается лишь громким предвыборным лозунгом", - сказал Таави Аас.

Аас отметил, что с критикой социал-демократом нельзя согласиться, потому что результаты многих опросов показывают, что горожане довольны властью в Таллинне.

"Городская казна в полном порядке, общественный транспорт постоянно обновляется, спортивные объекты строятся или приводятся в порядок, власти заботятся как о пожилых горожанах, так и молодежи", - перечислил Аас, отметив, что остальные партии могли бы меньше думать о том, чтобы они хотели разрушить или ликвидировать в столице, будь то Горхолл, Таллиннское телевидение, направив свою энергию в более положительное русло.