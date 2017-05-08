Миксер: Эстонии по нраву позиция Макрона в отношении России

По мнению министра иностранных дел Свена Миксера, победа Эммануэля Макрона на выборах президента Франции является благоприятной для Эстонии, поскольку тот выступает за тесную интеграцию в ЕС и поддерживает прежнюю позицию Европы в отношении России.

"Макрон — крайне проевропейский и настроенный в пользу европейской интеграции кандидат", - сказал Миксер в интервью BNS.

"Кроме того, что Макрон победил во втором туре, важен и перевес, с которым он выиграл — более-менее две трети против одной отчетливо демонстрируют мнение французской общественности по европейскому вопросу. Это дает Макрону очень сильный мандат", - сказал Миксер, но признал, что важно дождаться результатов предстоящих в июне выборов парламента.

По мнению министра, главный вопрос на выборах парламента Франции будет заключаться в том, сможет ли Макрон добиться большинства голосов и в Национальной ассамблее и получить сильный мандат для осуществления своей программы или ему придется искать сотрудничества с крупнейшей оппозиционной партией, республиканцами.

"Во Франции существует и такой вариант политики, когда президент с очень сильным мандатом существует одновременно с парламентским большинством из конкурирующих партий — это так называемое сожительство", - сказал Миксер.

По его словам, партия Макрона для французской политики еще новее, чем он сам, но эффект, произведенный его убедительной победой, может на выборах помочь и его партии.

Комментируя предположительные действия Макрона в качестве президента Франции, Макрон указал на его планы реформ, связанные с ЕС.

"Он [ Макрон] в ходе предвыборной кампании выразил намерение реформировать ЕС в важных сферах", - сказал Миксер.

"Он предложил в разных областях более тесную интеграционную модель", - добавил министр, сославшись на намерение Макрона реформировать прежде всего еврозону.

"На самом деле идея дополняющей еврозону и углубленной интеграции, а также администрации еврозоны уже давно существует во Франции, Макрон высказался в ее поддержку", - сказал Миксер.

"Кроме того, борьба против социального демпинга, гармонизация налогов — часть этого является четко очерченными планами, часть всего лишь предложениями, которые только предстоит развить и которые и в ЕС потребуют крайне продолжительных и основательных обсуждения и анализа", - добавил глава МИД.

По мнению Миксера, Эстонии по нраву позиция нового президента Франции в отношении России.

"Несмотря на то, что в предвыборной кампании внешнеполитические темы не занимали особенно заметное место, Макрон все же выделился из числа многих кандидатов тем, что высказался в пользу сохранения санкций против России до полного соблюдения Минских соглашений. Эта позиция внушает большую симпатию, это крайне принципиальная позиция", - сказал Миксер.

Макрон также поддерживает более тесное сотрудничество в области обороны в рамках ЕС, которое подходит Эстонии, добавил Миксер.

"Одна из сфер, где ЕС в последнее время предпринял шаги, это единая политика обороны и совместное финансирование инициатив в области обороны. Об этом Макрон также говорил сравнительно позитивным тоном", - сказал министр.

Миксер признал готовность Эстонии принять более тесное сотрудничество меньшего круга стран в рамках ЕС, но в то же время подчеркнул намерение Эстонии сохранить единство ЕС.

"Эстония разумеется признает, что в определенных сферах внутри ЕС определенные страны могут нуждаться в том, чтобы какие-то группы стран быстрее двигались вперед. Мы не очень горячо поддерживаем многоскоростную Европу, но там, где возникнет многоскоростность, инстинкт Эстонии будет направлен на то, чтобы находиться в ядре Европы", - сказал министр.

"В то же время, мы крайне заинтересованы в том, чтобы в области структурированного сотрудничества в сфере обороны эти форматы были открыты для всех желающих и для всех, кто готов совершить вклад. Мы хотим, чтобы Европа обязательно оставалась единой, будь то в составе 28 или — после Брекзита — 27 стран", - добавил Миксер.

Избранный новым президентом Франции Эммануэль Макрон во втором туре выборов президента в воскресенье набрал 66,1 процента голосов проголосовавших избирателей, его соперница Марин Ле Пен набрала 33,9 процента, сообщается в опубликованных МВД в понедельник окончательных результатах.