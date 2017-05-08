В Пылвамаа пограничники задержали двух россиян с контрабандными сигаретами

В минувшую пятницу в приграничной зоне в Пылвамаа были задержаны два контрабандиста с сигаретами, которых суд в порядке ускоренного производства приговорил к шоковому заключению сроком на один месяц.

Около 2:00 пограничники в приграничной зоне в волости Вярска заметили двух человек, которые шли с ящиками за спиной, передает Postimees.

Пограничники задержали 22-летнего и 26-летнего мужчин в поселке Вярска и для разъяснения ситуации доставили их на кордон. Так как подозрительных ящиков у них уже не было, в приграничную зону на проверку отправили служебную собаку, которая обнаружила шесть ящиков с контрабандой. По словам помощника прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Кюлли Зимм, мужчины были родом из России.