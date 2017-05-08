Российские военные самолеты 9 мая будут разгонять облака над Москвой

Экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) РФ 9 мая выполнят разгон облаков над Москвой и областью, сообщили в Минобороны РФ.

"Будет задействовано девять самолетов Ан-12 и Ан-26 военно-транспортной авиации. Полеты будут проходить с 0:00 9 мая в течение всех суток", – сообщил Интерфакс со ссылкой на российское военное ведомство.

Все самолеты прошли предварительную подготовку к этому типу полетов: их загрузили специальными реагентами, "провоцирующими" осадки вдали от Москвы, а летчики и инженеры прошли особую теоретическую подготовку, отметили в министерстве.

"Комплекс работ по разгону облаков будет проводиться на высотах от 3000 до 8000 метров, в районах повышенной облачности, способной вызвать неблагоприятные погодные условия", – добавили в Минобороны РФ.

Согласно прогнозу синоптиков, погода в 9 мая в Московском регионе ожидается неблагоприятная – дождливая, с мокрым снегом и резкими порывами ветра. Разгон облаков позволит частично избавиться от осадков над Москвой.