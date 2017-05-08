Андрей Крашевский: поражение Марин Ле Пен дает передышку Европейскому союзу

В европейских столицах и структурах Евросоюза с радостью восприняли победу Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции. Его избрание позволит как минимум отсрочить серьезный кризис евроинтеграционного проекта, но главная опасность для ЕС заключается в том, что поражение евроскептиков будет истолковано как решающая победа над популизмом, а серьезная реформа Евросоюза так и не будет предпринята.

На прошедших в воскресенье президентских выборах во Франции Эммануэль Макрон — лидер созданного менее года назад движения "На марше", который позиционировал себя как проевропейский центрист, одержал убедительную победу над представительницей "Национального фронта" Марин Ле Пен. Поражение Ле Пен, которая поддерживает выход Франции из ЕС и еврозоны, а также реорганизацию французской политики на националистических началах, тем более примечательно, что она в итоге набрала лишь 34% голосов против 66% у Макрона, хотя по данным опросов Ле Пен должна была получить 38-40%.

Несмотря на то, что Ле Пен удвоила свой результат по сравнению с прошлыми выборами 2012 года, с учетом массового общественного недовольства французов традиционной политикой, такой исход выборов говорит о болезненной для "Национального фронта" неудаче, поскольку партия не смогла в полной мере реализовать свой электоральный потенциал.

Макрон умело разыграл свои карты

Макрону удалось успешно представить себя в качестве политического аутсайдера, уверенно перетянув на свою сторону подавляющую часть электората утративших доверие традиционных партий, представители которых впервые в истории Пятой республики не смогли пробиться во второй тур выборов. Тем самым молодой и малоизвестный политик продемонстрировал незаурядное политическое дарование, потому что и по своей биографии, и по политической платформе он довольно тесно связан с политической элитой Франции. Тем не менее, попытки Марин Ле Пен использовать это обстоятельство против Макрона провалились.

В свою очередь, "Национальному фронту" пока не удалось представить себя в качестве политической силы, способной всерьез побороться за власть в стране. Радикальное прошлое партии, связанное с экстремистскими взглядами ее основателя — Жан-Мари Ле Пена, продолжает серьезно вредить ей в глазах избирателей, несмотря на все попытки Марин Ле Пен изменить имидж "Национального фронта". Кроме того, хотя предвыборная платформа партии была тщательно разработана, носила комплексный характер и была ориентирована как на левую, так и на правую часть политического спектра, ряд ее ключевых аспектов, таких как стремление к выходу из ЕС, оказались чересчур радикальны для большинства избирателей.

Радость от победы может оказаться недолгой



В европейских столицах и структурах Евросоюза с радостью восприняли победу Макрона как проевропейского кандидата. Его избрание позволило как минимум отсрочить серьезный кризис евроинтеграционного проекта. С другой стороны, главная опасность для ЕС заключается в том, что поражение Ле Пен будет истолковано как решающая победа над популизмом, а серьезная реформа Евросоюза, которая позволила бы сообществу адаптироваться к новой ситуации, так и не будет предпринята.

Необходимо помнить о том, что сторонники выхода из ЕС, несмотря на проигрыш, получили около трети голосов, а многие проголосовали за обещания "новой политики" малоизвестного Макрона просто как за альтернативу традиционным партиям и национализму Ле Пен, а не потому, что в полной мере разделяют его подходы, которые ближе к англоамериканской, чем к французской модели капитализма. Тем временем вызывающие массовое недовольство факторы, такие как иммиграция, плохая ситуация в индустриальных районах и сельском хозяйстве, безработица и террористическая угроза, из-за которых избиратели отвернулись от традиционных партий, никуда не делись.

Если Макрону не удастся решить эти проблемы, то его нынешняя популярность может оказаться весьма мимолетной. Его предшественник Франсуа Олланд также обещал решительные перемены, а закончил свой срок с мизерным рейтингом и стал первым президентом Франции с 1958 года, который отказался выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Крайне важно, чтобы Париж и Брюссель правильно воспользовались полученной передышкой.

Перекройка политического ландшафта

После предстоящих в июне парламентских выборов во Франции также станут понятнее масштабы перекройки политического ландшафта страны. Несмотря на победу на президентских выборах, движению Макрона вряд ли удастся отобрать большинство в парламенте у республиканцев и социалистов, поэтому ему придется опереться на коалицию с традиционными политиками. Представители "На марше" уже заявили, что на выборах от имени движения смогут баллотироваться политики из других партий, которым не потребуется для этого покидать ряды своих политических сил, а в будущем движение будет переименовано.

На схожую стратегию — объединиться с похоже мыслящими политиками и сменить название — намекнули и в "Национальном фронте", который очевидно будет стремиться стать одной из основных политических сил Франции. Для этого партии Ле Пен необходимо избавиться от репутации праворадикалов, а также лучше соизмерять свою риторику с настроениями большинства избирателей, сместившись ближе к политическому центру.

Впрочем, с учетом относительно слабого выступления на выборах и недостаточно высоких ораторских качеств Марин Ле Пен, неоднократно проигравшей теледебаты, нельзя исключать, что в "Национальном фронте" также будет поставлен вопрос о смене лидера партии.