Взорвавший в Ласнамяэ гранату гражданин России не сумел оспорить запрет на въезд в Шенген

В понедельник, 8 мая, Таллиннский административный суд отклонил жалобу Евгения Ефимова (53), в отношение которого МВД установило 10-летний запрет на въезд в страны Шенгенской зоны. В настоящее время Ефимов отбывает наказание за взрыв гранаты в столичном районе Ласнамяэ.

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в пресс-службе административного суда, суд посчитал, что решение МВД является законным и для его отмены нет оснований.

Ефимов родился в Эстонии, но с 2009 года является гражданином России. Суд посчитал, что место рождения Ефимова не является достаточным для отмены запрета, поскольку для государства он иностранец, который должен учитывать, что в его отношение может быть применен запрет на въезд.

В отношение Ефимова ранее были найдены доказательства того, что его поведение представляет собой реальную и достаточно серьезную угрозу для общества.

Решение суда можно оспорить в течение 30 дней.

В 2014 году, как писал rus.err.ee, Пыхьяская окружная прокуратура обвинила Ефимова в попытке убийства нескольких человек, причинении телесных повреждений и незаконном обороте взрывных устройств.

Харьюский уездный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

В октябре прошлого года МВД установило в его отношение 10-летний запрет на въезд в Эстонию. Это означает, что после освобождения ему придется покинуть страну.

Согласно материалам обвинения Пыхьяской окружной прокуратуры, вечером 6 сентября 2013 года в квартире на улице Паэкааре в Таллинне в ходе совместного употребления алкоголя между Ефимовым и его знакомыми произошла ссора, в ходе которой Евгений сначала ударил находившегося в компании 43-летнего Дениса, а затем ушел из квартиры.

По словам прокурора Юри Казесалу, ссора произошла из-за денег. Собутыльники не могли решить, кто и сколько должен был платить за еду и алкоголь.

"В какой-то момент Ефимову показалось, что все настроены против него. Тогда он пригрозил принести из дома гранату и все взорвать", - отметил Казесалу.

Ефимов покинул квартиру около 23 часов, но вскоре вернулся, ударил находившуюся в кухне 47-летнюю Ларису и бросил к ногам других находившихся в помещении людей ручную гранату типа РГД-5.

Граната взорвалась около окна. Три находившихся на кухне человека пострадали. 50-летний Вячеслав и 45-летняя Елена в результате взрыва получили смертельные травмы, но врачам удалось спасти их жизни. Находившаяся в отдалении от остальных Лариса получила легкие телесные повреждения.

Сотрудники Полиции безопасности задержали Евгения 10 сентября 2013 года в Маарду, где он скрывался у знакомого.

По ходатайству прокурора и с разрешения суда мужчина был арестован.