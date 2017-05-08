Союз таксистов: Taxify пытается захватить весь рынок

Taxify сообщил в понедельник о понижении тарифов. Член правления союза таксистов Лембит Поолак считает, что цены на таксоизвоз и без того непомерно низкие и назвал решение Taxify попыткой завладеть всем рынком таксоизвоза.

Согласно новым базовым тарифам Taxify, начало поездки в Таллинне стоит 99 центов, цена за километр – 35 центов, а стоимость минуты ожидания – 10 центов, передает ERR uudised.

Кроме того, Taxify перешел на заказ по категориям. Это означает, что клиент может выбрать между пятью категориями на основании возраста и качества автомобиля, и после добавления места назначения может увидеть стоимость поездки.

Входящий в правление союза таксистов Лембит Поолак считает, что Taxify, используя демпинговые цены, пытается завладеть всем рынком. По его словам, цена за километр складывается из обобщенных расходов на автомобиль и прибавления к ним, например, платы за работу водителя, которая бы обеспечивала нормальное проживание. "Если исходить из этого расчета, то стоимость таксоизвоза сегодня непомерно низкая. Если учесть повышение цены на топливо, то обслуживая клиентов по такой низкой цене, водители Taxify в конечном счете не выиграют, а будут просто кататься на своих автомобилях", – считает Поолак.

Он считает логичным и естественным, что люди хотят получать услуги бесплатно или очень дешево и цена играет большую роль. Taxify же необосованно низкими ценами наносит урон другим фирмам и таксистам. После снижения стоимости услуги, когда у них появится больше клиентов, поднимутся и цены, считает Поолак.

Директор по развитию Taxify Мартин Виллиг не согласен с критикой. По его словам, речь идет не о демпинговых ценах, а о наращивании своей доли рынка.

"Мы работаем в 25 городах и четко видим, что если цены немного снижаются, то растет и доля рынка, и все больше людей могут позволить себе эту услугу", – отметил он.

Если сейчас многие водители простаивают, то с более низкими ценами у них будет больше работы, благодаря чему почасовая оплата водителей останется такой же или даже вырастет. "Это основная цель понижения цен", – заверил он.

Энн Метсар, исполнительный директор Uber Eesti – конкурента Taxify, сказал, что ситуацию нельзя назвать ценовой войной, так как у разных поставщиков услуги примерно одинаковые цены. Конкуренция, по его словам, жесткая.