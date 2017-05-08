Институт конъюнктуры: люди сильнее прочувствуют рост цен после долгой околонулевой инфляции

Потребители за последние пару лет успели привыкнуть к отсутствию инфляции на фоне растущих зарплат, поэтому они сильнее ощутят нынешний скачок цен на продукты питания и другие товары.

Такую оценку опубликованной в понедельник статистике роста потребительских цен на 3,2% дала директор Института конъюнктуры Марье Йозинг в интервью новостному порталу ERR.

Наиболее заметный рост цен (4,5%) отмечается в апреле среди продуктов питания и безалкогольных напитков. Так, молоко, яйца и молочные продукты подорожали за год на 8,9%, сахар и кондитерские изделия — на 6,4%, свежие фрукты — на 7,3%, а овощи — на 5,2%.

"В годовом сравнении молочные и мясные изделия несомненно подорожали, но тут зависит от периода — по молоку и молочным продуктам мы все еще ниже уровня 2014 года, так что отскок идет от самого дна. В прошлом году розничные цены на продукты питания были очень низкими для потребителей, что в действительности было большой бедой для производителей", - сказала Йозинг.

Она добавила, что цены на топливо тоже выросли, но здесь тенденция до конца не ясна. "Если США все же будут очень активно выводить свою нефть на рынок, то может быть рост цен в этом году не станет очень существенным для потребителя", - пояснила директор Института конъюнктуры.

По ее словам, люди за последние пару лет привыкли к околонулевой инфляции при росте зарплат, поэтому сейчас общий рост цен более чем на 3% будет ощущаться сильнее. Дополнительный толчок инфляции даст повышение акцизов на алкоголь, табачные изделия и моторное топливо.

Скачок розничных цен на алкоголь еще впереди

"По алкоголю можно точно сказать, что повышение акциза еще не отразилось на ценах. Производители, розничные и оптовые торговцы сделали очень большие запасы. Например, по крепкому алкоголю некоторые фирмы запаслись товаром на год вперед, - сказала она. - Летом цены на алкоголь и пиво вырастут намного сильнее, чем было до сих пор".

Дальнейшую динамику на молочные продукты трудно прогнозировать из-за неоднозначного тренда: на мировом рынке некоторые молочные продукты сейчас дешевеют, что может отразиться и на эстонском рынке. "В этом году закупочная цена довольно-таки высокая, сейчас не видно оснований для дальнейшего роста. Считаю, что по молочным продуктам мы сейчас на оптимальном уровне — нет как оснований для роста, так и причин для падения, потому что нового падения цен производители могут и не пережить", - считает глава Института конъюнктуры.

Рост цен на овощи Йозинг объяснила прохладной весной в южных регионах. Если в Эстонии продлятся холода, то же самое может произойти и с эстонским урожаем.

Рост цен затрагивает широкий спектр продуктов питания

Аналитик отдела фискальной политики Министерства финансов Кристьян Пунгас отметил, что подорожание продуктов питания составило одну треть от общей инфляции. "Дорожает широкий спектр продуктов питания, рост цен на них в апреле ускорился до 4,5%. В наибольшей степени подорожали молочные продукты, растительное масло и рыбопродукты", - сказал он.

Среди промышленных товаров Пунгас отметил рост цен на предметы интерьера и повседневного обихода, при этом замедлился рост цен на аренду жилья и подешевели авиабилеты. Рост цен на услуги составил 2,4% и, по словам Пунгаса, остается стабильным в последние месяцы.

Инфляция соответствует прогнозу

Экономист Банка Эстонии Сулев Перт отметил, что рост цен на сырье на мировом рынке в последние месяцы демонстрирует признаки замедления. "На инфляцию в Эстонии в этом году будут влиять в основном цены на энергию и рост акцизов. В июле дополнительно повысят акциз на алкоголь, в том числе акциз на пиво вырастет на 70%. Рост акцизов ускорит общую инфляцию примерно на 0,2-0,3%", - пояснил Перт.

По его словам, базовая инфляция (постепенное дорожание услуг и промтоваров) сохранится и во втором полугодии. На нее будут влиять как цены на импорт, так и ускорение роста экономики. "В экономическом прогнозе за декабрь прошлого года мы ожидали ускорения инфляции в 2017 году примерно до 3%. До настоящего времени рост цен соответствует прогнозу", - сказал экономист.