Смотрите репетиции фаворитов конкурса "Евровидение-2017"!

По мнению профессиональных экспертов сайта Eurovisionworld, первая десятка конкурса будет выглядеть так:

Италия. Франческо Габбани – "Occidentali's Karma"

Португалия. Сальвадор Собрал – "Amar Pelos Dois". (На репетициях в Киеве Сальвадора Собрала заменяла его сестра Луиза, так как из-за проблем с сердцем певец не может долго находиться вдалеке от своих врачей, которые наблюдают за ним в Португалии).

Швеция. Робин Бенгтссон – "I Can't Go On"

Болгария. Кристиан Костов – "Beautiful Mess"

Армения. Арцвик Арутюнян – "Fly With Me"

Румыния. Илинка ft. Алекс Флоря – "Yodel It!"

Азербайджан. DiHaj – "Skeletons"

Нидерланды. OG3NE – "Lights and Shadows"

Великобритания. Люси Джонс – "Never Give Up On You"

Дания. Аня Ниссен – "Where I Am"

Песне дуэта из Эстонии "Verona" предсказывают 15 место.

Полуфиналы конкурса пройдут 9 и 11 мая, финал – 13 мая.