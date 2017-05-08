Смотрите репетиции фаворитов конкурса "Евровидение-2017"! ({{commentsTotal}})
Музыкальный конкурс "Евровидение" начнется уже завтра, 9 мая. Как и в прошлые годы, уже определились фавориты, которым предсказывают победу. Предлагаем видео с репетиций на сцене "Евровидения" в Киеве.
По мнению профессиональных экспертов сайта Eurovisionworld, первая десятка конкурса будет выглядеть так:
Италия. Франческо Габбани – "Occidentali's Karma"
Португалия. Сальвадор Собрал – "Amar Pelos Dois". (На репетициях в Киеве Сальвадора Собрала заменяла его сестра Луиза, так как из-за проблем с сердцем певец не может долго находиться вдалеке от своих врачей, которые наблюдают за ним в Португалии).
Швеция. Робин Бенгтссон – "I Can't Go On"
Болгария. Кристиан Костов – "Beautiful Mess"
Армения. Арцвик Арутюнян – "Fly With Me"
Румыния. Илинка ft. Алекс Флоря – "Yodel It!"
Азербайджан. DiHaj – "Skeletons"
Нидерланды. OG3NE – "Lights and Shadows"
Великобритания. Люси Джонс – "Never Give Up On You"
Дания. Аня Ниссен – "Where I Am"
Песне дуэта из Эстонии "Verona" предсказывают 15 место.
Полуфиналы конкурса пройдут 9 и 11 мая, финал – 13 мая.
Редактор: Ирина Киреева