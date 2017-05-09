В Нарве и Силламяэ 9 мая отмечают шествием и концертами

В Нарве по традиции днем 9 мая проходит митинг и концерт на Петровской площади, после чего все собравшиеся идут к Братской могиле возле бастиона Виктория. В Силламяэ вечером 9 мая проходит шествие "Бессмертный полк" до памятника павшим в Великой отечественной войне.

В Силламяэ "День Победы" начали отмечать 7 мая, жителям города показали бесплатно фильм "28 панфиловцев". В Нарве празднования начались 8 мая: в сквере на улице Пушкина состоялся праздничный концерт с участием детских коллективов ДК "Ругодив" и вокальной студии "Ласточка".

9 мая в Нарве в 13:00 на Петровской площади проходит традиционный митинг, на котором выступит нарвская группа "Авеню". Собравшихся поздравят председатель городского собрания Александр Ефимов, генконсул России Дмитрий Казеннов, председатель Нарвского союза ветеранов Василий Корзан, председатель Общества российских соотечественников Валерий Четвергов и депутат горсобрания Владимир Бутузов.

После часового концерта и митинга проходит шествие до Братской могилы, где возлагают цветы и венки.

В Силламяэ 9 мая вечером в 18:00 пройдет шествие "Бессмертный полк" к памятнику павшим в Великой отечественной войне.