Бэнкси сделал граффити на тему Брексита

В европейских столицах и структурах Евросоюза с радостью восприняли победу Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции. Его избрание позволит как минимум отсрочить серьезный кризис евроинтеграционного проекта, но главная опасность для ЕС заключается в том, что поражение евроскептиков будет истолковано как решающая победа над популизмом, а серьезная реформа Евросоюза так и не будет предпринята.