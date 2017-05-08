Бэнкси сделал граффити на тему Брексита ({{commentsTotal}})
На стене дома в Дувре 7 мая появилось граффити известного уличного художника Бэнкси, на котором рабочий сбивает одну из 12 звезд на флаге Европы.
Редактор: Артур Тооман
На стене дома в Дувре 7 мая появилось граффити известного уличного художника Бэнкси, на котором рабочий сбивает одну из 12 звезд на флаге Европы.
Редактор: Артур Тооман
Потребители за последние пару лет успели привыкнуть к отсутствию инфляции на фоне растущих зарплат, поэтому они сильнее ощутят нынешний скачок цен на продукты питания и другие товары.
В европейских столицах и структурах Евросоюза с радостью восприняли победу Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции. Его избрание позволит как минимум отсрочить серьезный кризис евроинтеграционного проекта, но главная опасность для ЕС заключается в том, что поражение евроскептиков будет истолковано как решающая победа над популизмом, а серьезная реформа Евросоюза так и не будет предпринята.
Министр обороны Маргус Цахкна сказал на прошедшей в понедельник на Маарьямяги в Таллинне церемонии памяти жертв Второй мировой войны, что Вторая мировая война коснулась всех народов Европы, и представители многих народов лишились жизни и в Эстонии.