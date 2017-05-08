Цахкна: вторая мировая война коснулась всех народов Европы

Министр обороны Маргус Цахкна сказал на прошедшей в понедельник на Маарьямяги в Таллинне церемонии памяти жертв Второй мировой войны, что Вторая мировая война коснулась всех народов Европы, и представители многих народов лишились жизни и в Эстонии.

"Сегодня мы вспоминаем и чтим память тех, кто потерял жизнь в этой ужасной войне. Сегодня мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы подобные ужасы не смогли больше повториться", - сказал Цахкна на прошедшей 8 мая церемонии, сообщило Министерство обороны Эстонии.

Министр напомнил, что в начале войны Эстония была в одиночестве, без союзников, но сейчас у нее есть союзники. "Сейчас мы знаем, что только вместе с союзниками, придерживаясь одинаковых ценностей, мы можем предотвратить новые ужасы", - сказал Цахкна.

Цахкна от имени народа Эстонии возложил венки к монументам. Со своей стороны венки возложили также принявшие участие в церемонии военнослужащие стран-союзников и представители общественных организаций.

Чтобы почтить память всех жертв Второй мировой войны, капелланы Сил обороны возложили венки к монументу красноармейцам на кладбище Сил обороны и монументу жертвам нацизма на еврейском кладбище Рахумяэ.

Большинство европейских стран чтит память жертв Второй мировой войны 8 мая.

7 мая 1945 года представители войск союзников и вооруженных сил Германии подписали в городе Реймс во Франции акт о капитуляции Германии, согласно которому военные действия в Европе были прекращены 8 мая.

22 ноября 2004 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об отмечании 60-летия завершения Второй мировой войны, в которой 8 и 9 мая были объявлены днями памяти и примирения. В резолюции призывают каждый год уместным образом отмечать тот или иной день, чтобы почтить память всех погибших во Второй мировой войне.