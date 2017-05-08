Пассажиропоток Nordica в апреле вырос на 42%

Эстонская государственная авиакомпания Nordica в сотрудничестве с польским авиаперевозчиком LOT в апреле обслужила 43 700 пассажиров, что на 42% превышает аналогичный показатель за апрель прошлого года.

Рост пассажиропотока Nordica продолжается уже несколько месяцев, сообщила в понедельник пресс-служба авиакомпании.

В сообщении отмечается, что в апреле Nordica обслужила 749 маршрутных рейсов, к которым добавились рейсы за пределами Эстонии, обслуженные Nordica по договоренности с партнерами.

Nordica сохраняет самую большую долю рейсов (23%) в Таллиннском аэропорту. Самыми популярными направлениями были Стокгольм и Мюнхен.

Точность следования графику составила в апреле 86,2%.

В апреле Nordica приобрела два самолета CRJ900. Один из них будет обслуживать рейсы на линиях Nordica, а второй — на линиях LOT Polish Airlines. Один из имеющихся CRJ700 обменяют на более вместительный CRJ900, а самолет меньшего размера останется в Таллиннском аэропорту в качестве запасного.

В пресс-релизе авиакомпании отмечается, что наличие запасного самолета повысит качество и стабильность услуг и поможет сократить расходы. Новые самолеты будут доставлены в июне и июле.