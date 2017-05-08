Лавров посетит Вашингтон 10 мая для переговоров с госсекретарем США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 10 мая в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Об этом сообщили в понедельник в МИД РФ, передает ТАСС.

"На 10 мая запланированы переговоры в Вашингтоне с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которых предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений, - указали в российском дипведомстве. - Затем Сергей Лавров примет участие в министерском заседании Арктического совета в Фэрбенксе".

В Госдепартаменте заявили, что лидеры внешнеполитических ведомств обсудят Украину, Сирию и и вопросы развития двусторонних российско-американских отношений.

"Стороны рассмотрят необходимость прекращения насилия на востоке Украины и урегулирования конфликта посредством полной имплементации минских соглашений", - заявило внешнеполитическое ведомство США.

Относительно Сирии будут обсуждаться "усилия, нацеленные на деэскалацию насилия, доставку гуманитарной помощи населению", а также вопросы "подготовки основы политического урегулирования конфликта".

В Госдепартаменте США также сообщили, что в понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон проводят встречу в Нью-Йорке, в ходе которой обсуждаются вопросы двусторонних отношений.

12 апреля Тиллерсон посетил Москву, где он провел переговоры с Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным. После этой встречи госсекретарь США заявил, что никакие решения по итогам переговоров приняты не были.