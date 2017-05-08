Бардин и Драгунский станут гостями литературного фестиваля "Прима Виста" в Тарту

В понедельник в Тарту стартовал традиционный литературный фестиваль "Прима Виста", на который для встречи с читателями приедут известные русские авторы — мультипликатор Гарри Бардин и мастер короткого рассказа Денис Драгунский.

Слоган 14-ого по счету фестиваля — "За семью морями, за семью долами", сообщила в понедельник "Актуальная камера".

По словам организаторов, у этого девиза есть несколько различных истолкований.

"Конечно же, первая мысль, которая приходит людям в голову, когда они слышат эти слова, связана со сказками, но также эта фраза говорит о расстояниях — мы хотим обратить внимание на походы и странствия, причем не только в географическом значении, но и на мысленные странствия, на путешествия во времени", - пояснила руководитель программы фестиваля Марья Унт.

В тартуском литературном форуме традиционно принимают участие и почетные гости из России. В этом году фестиваль посетит мультипликатор Гарри Бардин, на чьих мультфильмах выросло не одно поколение советских и российских зрителей. Он привезет в Тарту свое последнее произведение — "Слушая Бетховена".

"Это очень пронзительная история о том, как в черно-белом мрачном мире, который весь закован в бетон и железо, и страшные железные машины вокруг контролируют этот мир, пробиваются сквозь бетон зеленые ростки, и машины ничего не могут с этим поделать. Критики Каннского фестиваля назвали этот фильм настоящим манифестом свободы", - сказала координатор русскоязычной программы фестиваля Ольга Эйнасто.

Еще один гость из-за восточной границы — Денис Драгунский, автор нескольких пьес и множества рассказов. Помимо творческого вечера, в рамках фестиваля он также проведет открытый урок в Аннелиннаской гимназии, где поделится своим взглядом на произведения Чехова.

Фестиваль завершится в субботу, 13 мая.