Актуальная камера 08.05.2017 (18:00)

Потребители за последние пару лет успели привыкнуть к отсутствию инфляции на фоне растущих зарплат, поэтому они сильнее ощутят нынешний скачок цен на продукты питания и другие товары.
В европейских столицах и структурах Евросоюза с радостью восприняли победу Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции. Его избрание позволит как минимум отсрочить серьезный кризис евроинтеграционного проекта, но главная опасность для ЕС заключается в том, что поражение евроскептиков будет истолковано как решающая победа над популизмом, а серьезная реформа Евросоюза так и не будет предпринята.
В Таллинне 8 мая состоялась встреча премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса, премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса и премьер-министра Польши Беаты Шидло, на которой обсуждались вопросы приграничной, энергетической и транспортной безопасности, а также будущее Европейского Союза.