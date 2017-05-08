Президент Керсти Кальюлайд посетит восточную границу Эстонии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в среду посетит восточную границу, побывав как на острове Вайдлоо — самом северном острове Эстонии, так и в самой южной точке страны — в Сетумаа.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба канцелярии президента, отметив, что на острове Вайндлоо президент Кальюлайд возложит цветы к подножию памятника британским морякам, погибшим близ острова во время Северной войны в 1721 году.

С острова вертолет доставит Кальюлайд в местечко Пиуза в юго-восточной Эстонии, где она ознакомится с сельским центром в Обиница, местным детским садом и библиотекой, а также осмотрит экспозицию в галерее Halas Kunn.

В деревне Меремяэ президент встретится с местными добровольцами, осмотрит туристический хутор "Лыуна-Антсу" и ознакомится с жизнью местной общины.