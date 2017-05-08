rus.err.ee

Президент Керсти Кальюлайд посетит восточную границу Эстонии ({{commentsTotal}})

Керсти Кальюлайд.
Керсти Кальюлайд. Автор: Reuters/Scanpix
Эстония
Эстония

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в среду посетит восточную границу, побывав как на острове Вайдлоо — самом северном острове Эстонии, так и в самой южной точке страны — в Сетумаа.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба канцелярии президента, отметив, что на острове Вайндлоо президент Кальюлайд возложит цветы к подножию памятника британским морякам, погибшим близ острова во время Северной войны в 1721 году.

С острова вертолет доставит Кальюлайд в местечко Пиуза в юго-восточной Эстонии, где она ознакомится с сельским центром в Обиница, местным детским садом и библиотекой, а также осмотрит экспозицию в галерее Halas Kunn.

В деревне Меремяэ президент встретится с местными добровольцами, осмотрит туристический хутор "Лыуна-Антсу" и ознакомится с жизнью местной общины.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Нарва. Иллюстративное фотоНарва. Иллюстративное фото

Сага с Нарвским музеем продолжается: 70 000 убытков ресторана были покрыты из бюджета

Граница между Эстонией и Россией.Граница между Эстонией и Россией.
Завербованный российскими спецслужбами мужчина получил в Эстонии пять лет тюрьмы
"Ученые на льду"."Ученые на льду".
Снимок эстонского ученого попал в число победителей фотоконкурса журнала Nature
Итальянца Франческо Габбани называют фаворитом "Евровидения-2017".Итальянца Франческо Габбани называют фаворитом "Евровидения-2017".
Смотрите репетиции фаворитов конкурса "Евровидение-2017"!
Мобильное приложение Taxify.Мобильное приложение Taxify.
Союз таксистов: Taxify пытается захватить весь рынок
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Институт конъюнктуры: люди сильнее прочувствуют рост цен после долгой околонулевой инфляции

Потребители за последние пару лет успели привыкнуть к отсутствию инфляции на фоне растущих зарплат, поэтому они сильнее ощутят нынешний скачок цен на продукты питания и другие товары.

Кандидаты в президенты Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен на выборах 7 мая.Кандидаты в президенты Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен на выборах 7 мая.
ФОТО и ВИДЕО: Макрон одержал уверенную победу на выборах президента Франции
Обновлено: 09:52 
Глава МИД Эстонии Свен Миксер.Глава МИД Эстонии Свен Миксер.
Миксер: Эстонии по нраву позиция Макрона в отношении России
Церемония перезахоронения прошла уже в 13-й раз.Церемония перезахоронения прошла уже в 13-й раз.
В Маарду перезахоронили останки 128 солдат
Мнение / Интервью
Политический обозреватель портала rus.err.ee Андрей Крашевский.Политический обозреватель портала rus.err.ee Андрей Крашевский.
Андрей Крашевский: поражение Марин Ле Пен дает передышку Европейскому союзу

В европейских столицах и структурах Евросоюза с радостью восприняли победу Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции. Его избрание позволит как минимум отсрочить серьезный кризис евроинтеграционного проекта, но главная опасность для ЕС заключается в том, что поражение евроскептиков будет истолковано как решающая победа над популизмом, а серьезная реформа Евросоюза так и не будет предпринята.

"Политрулет" (30 апреля - 6 мая)."Политрулет" (30 апреля - 6 мая).
"Политрулет": ежи, мальки, аксессуары, императрица и хруст французской булки
Артур Тооман: идея Михала об эстонском с детсада призвана отобрать избирателей у конкурентов
Юрген Лиги.Юрген Лиги.
Юрген Лиги: русскоязычная школа в Эстонии маргинализируется
ИДА-ВИРУМАА
Горящая прошлогодняя трава.Горящая прошлогодняя трава.
Ида-Вирумаа захлестнули пожары прошлогодней травы
Ремонт дорог. Иллюстративное фото.Ремонт дорог. Иллюстративное фото.
Ремонт Таллиннского шоссе внесет коррективы в движение автобусов в Нарве
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Антс Кутти: из-за роста цен на вывоз мусора дворы и леса Нарвы рискуют превратиться в свалки
В ходе субботника в Аувере посадили 2500 молодых елей
Программа работает.Программа работает.
Ситуация на рынке труда в Ида-Вирумаа улучшается
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Черемша.Черемша.
Департамент: дикорастущую черемшу нельзя собирать для продажи
Арендатор торгового центра Arsenal: сюда никто не ходит
Дом престарелых. Иллюстративное фотоДом престарелых. Иллюстративное фото
"Инсайт": женщина утверждает, что чиновники обманным путем отправили ее в дом престарелых
ЗА РУБЕЖОМ
Кремль.Кремль.
"АК": результаты выборов во Франции вызвали разочарование в России
Джеймс Мэттис.Джеймс Мэттис.
Министры обороны стран Балтии и США проведут переговоры в Вильнюсе
Рекс Тиллерсон (слева) и Сергей Лавров.
Лавров посетит Вашингтон 10 мая для переговоров с госсекретарем США
Иллюстративная фотография
Поток мигрантов на датско-шведской границе вырос в пять раз после отмены погранконтроля
Кремль в Москве.
Российские военные самолеты 9 мая будут разгонять облака над Москвой
Юри Ратас.
Главы правительств стран Балтии обсудят в Таллинне вопросы безопасности
ЭСТОНИЯ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
"АК": дома престарелых не обеспечивают медицинскую помощь

Эстонские дома престарелых, которые в первую очередь предназначены для оказания медицинских услуг, зачастую не могут их предоставить, вынуждая пожилых людей самостоятельно заботиться о своем здоровье, причем неоказание медицинских услуг напрямую прописывается в договорах.

Керсти Кальюлайд.Керсти Кальюлайд.
Президент Керсти Кальюлайд посетит восточную границу Эстонии
Слева направо: Юри Ратас, Марис Кучинскис и Саулюс Сквернялис.Слева направо: Юри Ратас, Марис Кучинскис и Саулюс Сквернялис.
Юри Ратас: военное присутствие США в странах Балтии важно для Эстонии сейчас и в будущем
Возложение венков павшим во Второй мировой войне.Возложение венков павшим во Второй мировой войне.
Цахкна: вторая мировая война коснулась всех народов Европы
Тяжба касается установленных столичной мэрией ограничений на деятельность этих заведений.Тяжба касается установленных столичной мэрией ограничений на деятельность этих заведений.
Бары Старого города окончательно проиграли спор мэрии Таллинна
Евгений Ефимов на суде отрицал свое желание убить или причинить физический вред своим знакомым.Евгений Ефимов на суде отрицал свое желание убить или причинить физический вред своим знакомым.
Взорвавший в Ласнамяэ гранату гражданин России не сумел оспорить запрет на въезд в Шенген
Контрабандные сигареты.Контрабандные сигареты.
В Пылвамаа пограничники задержали двух россиян с контрабандными сигаретами
Евровидение
Койт Тооме в "Межигорье".Койт Тооме в "Межигорье".
ФОТО и ВИДЕО: эстонская делегация на "Евровидении" посетила бывшую резиденцию Януковича
Организаторы "Евровидения" пригрозили России и Украине санкциями.Организаторы "Евровидения" пригрозили России и Украине санкциями.
Украине и России грозит штраф или отстранение от "Евровидения"
Койт Тооме и Лаура.Койт Тооме и Лаура.
Лаура о первой репетиции на "Евровидении": все прошло не совсем так, как мы ожидали
ЭКОНОМИКА
Самолет Nordica.Самолет Nordica.
Пассажиропоток Nordica в апреле вырос на 42%
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
Tallinna Vesi выплатит в качестве дивидендов 10,8 млн евро
09:41
Биржевая цена электричества за последний месяц выросла на 50 центов
08:26
В апреле потребительские цены в Эстонии выросли на 3,2%
07.05
"АК+": отмена роуминга может привести к подорожанию мобильной связи в Эстонии
07.05
Осиновский: главная цель соцдемов на выборах – сломить единовластие центристов в Таллинне
07.05
Ратас: терминал СПГ должен быть построен согласно логике рынка
СПОРТ
Айнар Леппянен.Айнар Леппянен.
Вице-президент ЭФС выступит в роли делегата УЕФА на полуфинале Лиги чемпионов
Владимир Иванов.Владимир Иванов.
Владимир Иванов поднялся в рейтинге ATP на 19 мест
Фристайлистка Келли Сильдару сломала ключицу
Фанаты таллиннской
Таллиннскую "Левадию" оштрафовали на 150 евро за поведение болельщиков
Анетт Контавейт на турнире в Мадриде.
Анетт Контавейт потеряла одну позицию в рейтинге WTA
Керсти Кальюлайд (слева) уступила победителю более 16 минут.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заняла на Тартуском марафоне 922-е место
Хоккеисты сборной России.Хоккеисты сборной России.
На ЧМ по хоккею сборные России и Канады разгромили своих соперников
Сборная Эстонии по флорболу.Сборная Эстонии по флорболу.
Молодежная сборная Эстонии по флорболу проиграла Норвегии в финале чемпионата мира
Кристина Кууск.Кристина Кууск.
Шпажистка Кристина Кууск впервые выиграла этап Кубка мира
КУЛЬТУРА
Логотип фестиваля Логотип фестиваля
Бардин и Драгунский станут гостями литературного фестиваля "Прима Виста" в Тарту
Фестиваль Prima Vista - одна из культурных визитных карточек Тарту.Фестиваль Prima Vista - одна из культурных визитных карточек Тарту.
В Тарту открывается литературный фестиваль Prima Vista
Эстонский национальный музей в Тарту.Эстонский национальный музей в Тарту.
Эстонский национальный музей не хочет видеть жилые дома на прилегающей территории
В Эстонском архитектурном музее открылась посвященная судоремонтному заводу в Копли выставка
РАЗНОЕ
Граффити на тему Брексита.Граффити на тему Брексита.
Бэнкси сделал граффити на тему Брексита
Парк Фальги собираются обновить.Парк Фальги собираются обновить.
Парк Фальги в центре Таллинна приведут в порядок
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В Эстонии продолжается кампания по льготному чипированию собак и кошек
Спасатели и полиция в районе возгорания.Спасатели и полиция в районе возгорания.
В Ида-Вирумаа из-за пожара нарушено дорожное движение
Полиция задержала в Пярну пьяного мотоциклиста.Полиция задержала в Пярну пьяного мотоциклиста.
Полиция задержала в Пярну пытавшегося скрыться пьяного мотоциклиста

Радио 4

Четыре времени века

Два года прошедшего века: 1935 и 1936.

смотрите на ETV+
Последние новости
20:42
"АК": дома престарелых не обеспечивают медицинскую помощь
20:26
Ида-Вирумаа захлестнули пожары прошлогодней травы
20:17
"АК": результаты выборов во Франции вызвали разочарование в России
19:39
Министры обороны стран Балтии и США проведут переговоры в Вильнюсе
19:29
Президент Керсти Кальюлайд посетит восточную границу Эстонии
18:16
Бардин и Драгунский станут гостями литературного фестиваля "Прима Виста" в Тарту
18:13
Актуальная камера 08.05.2017 (18:00)
17:53
Юри Ратас: военное присутствие США в странах Балтии важно для Эстонии сейчас и в будущем
17:50
Лавров посетит Вашингтон 10 мая для переговоров с госсекретарем США
17:34
Пассажиропоток Nordica в апреле вырос на 42%
17:23
Цахкна: вторая мировая война коснулась всех народов Европы
17:00
Бэнкси сделал граффити на тему Брексита
16:54
Поток мигрантов на датско-шведской границе вырос в пять раз после отмены погранконтроля
16:02
Смотрите репетиции фаворитов конкурса "Евровидение-2017"!
Полезно знать
Топ читаемости
07.05
"АК+": в отличие от Москвы, Эстония решила реконструировать хрущевские пятиэтажки
13:58
Завербованный российскими спецслужбами мужчина получил в Эстонии пять лет тюрьмы
09:52
ФОТО и ВИДЕО: Макрон одержал уверенную победу на выборах президента Франции Обновлено
07:20
В Эстонии начинаются учения "Весенний шторм"
15:35
Сага с Нарвским музеем продолжается: 70 000 убытков его ресторана были покрыты из бюджета
05.05
Арендатор торгового центра Arsenal: сюда никто не ходит
07.05
"АК+": отмена роуминга может привести к подорожанию мобильной связи в Эстонии
10:16
ФОТО: в Киеве состоялась официальная церемония открытия "Евровидения-2017"
08:03
В Маарду перезахоронили останки 128 солдат
08.05
В Эстонии отмечают День матери
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 08.05.2017 (18:00)

ПОГОДА
В понедельник возможны осадки, +5.. +9
Эстония
Иллюстративная фотография.
"АК+": Тартуский университет привлекает все больше иностранных студентов
Выставка
Выставка "Тайны тела" добралась до Тарту
Шины.
Депутат-соцдем предлагает установить предельный срок эксплуатации автомобильных шин
Доцент Хельсинского университета Екатерина Протасова.
Эксперты: при двуязычном обучении родители должны быть вовлечны в школьную жизнь
Оползень.
Оползень на реке Сауга уничтожил автомобильную парковку
Камеры видеонаблюдения
"Инсайт" разбирался, как камеры наблюдения помогают и мешают работе полиции
За рубежом
Митинг оппозиции.
В Москве в память о "болотном деле" прошел митинг оппозиции
Тимо Сойни (слева) и Сергей Лавров.
Сойни заявил Лаврову о невозможности развития отношений с ЕС до выполнения минских соглашений
Обновлено: 04.05
Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи.
Путин: отношения России и Турции вернулись к норме
Столкновения демонстрантов с полицией в Париже 1 мая.
Первомайские демонстрации в Париже переросли в столкновения с полицией, есть пострадавшие
Обновлено: 01.05
Для наведения порядка понадобилась помощь силовиков.
В Македонии протестующие захватили здание парламента, ЕС и НАТО нападение осудили
Обновлено: 28.04
Будапешт, 24 апреля 2017 г.
В Будапеште тысячи человек вышли на акцию протеста против премьер-министра Орбана