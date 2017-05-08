Министры обороны стран Балтии и США проведут переговоры в Вильнюсе

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы встретятся в среду в Вильнюсе с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил новостной портал ERR, отметив, что речь идет о первом визите министра обороны США в регион Балтийского моря.

На встрече планируется обсудить военное сотрудничество и ситуацию с безопасностью в регионе.

"Визит Джеймса Мэттиса показывает, что у нас есть союзники, и что оборонное сотрудничество США с Эстонией, Латвией и Литвой является прочным", - сказал министр обороны Эстонии Маргус Цахкна.

После рабочего обеда министры посетят военную базу Пабрадес, где пройдет встреча с представителями вооруженных сил США и Литвы, а также с развернутой в Литве батальонной тактической группой НАТО.

Военное присутствие США в странах Балтии существенно усилилось после изменения ситуации с европейской безопасностью в 2014 году.