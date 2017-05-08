"АК": результаты выборов во Франции вызвали разочарование в России

Победа Эммануэля Макрона и поражение Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции встретили в России с плохо скрываемым разочарованием.

Хотя победа Эммануэля Макрона была ожидаемой, многие российские эксперты и политики в глубине души до последнего момента надеялись на чудо — вдруг французы все же доверят президентский пост Марин Ле Пен, сообщила в понедельник "Актуальная камера".

Выбор французских избирателей в Москве восприняли с определенным разочарованием: Франция при президенте Макроне так и останется вассалом США, тогда как Марин Ле Пен, по мнению многих российских экспертов, проводила бы независимую — то есть фактически пророссийскую — внешнюю политику.

Это не помешало Владимиру Путину направить телеграмму своему новоизбранному французскому коллеге. В своем послании российский лидер подчеркнул, что в нынешних условиях особо важно "преодолеть взаимное недоверие и объединить усилия для обеспечения международной стабильности и безопасности".

Однако атмосфера российско-французских отношений оставляет желать лучшего, полагает известный российский политолог Евгений Минченко. Хакерский скандал со взломом почты Эммануэля Макрона за два дня до выборов в глазах французов выглядит как попытка России вмешаться в избирательную кампанию на стороне Марин Ле Пен. Новый президент Франции настроен негативно в отношении России, и оснований для оптимизма нет, заключает политолог.

Прохладные отношения Москвы и Парижа также могут стать важным фактором в Минском процессе. Надеждам на то, что новый президент Франции будет оказывать давление на Киев с целью принудить его к уступкам, вряд ли суждено сбыться.

Общее разочарование победой Эммануэля Макрона лучше всего выразила газеты "Комсомольская правда" в своем репортаже из Парижа в день выборов. Корреспондент издания Дарья Асламова гневно написала, что "французы заслужили Макрона и теперь должны пройти через глобалистский ад".