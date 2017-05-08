Ида-Вирумаа захлестнули пожары прошлогодней травы

Участившимся случаям возгорания травы способствовала солнечная и ветреная погода, сообщила в понедельник "Актуальная камера".

За минувшие выходные бригадам ида-вируских спасателей приходилось выезжать для тушения таких пожаров 46 раз, а за тот же период их коллеги из Ляэне-Вирумаа столкнулись лишь с шестью подобными случаями. Основной причиной возгорания называется человеческий фактор.

"Есть люди, которые таким образом избавляются от сухой травы. Они считают, что самый легкий способ — это ее выжечь. Иногда дети ее поджигают — им интересно, как она горит. Вторая причина — небрежность, когда люди просто курят где-то на природе. Важной причиной являются костры, когда люди стали жечь гриль и прочее", - пояснила пресс-секретарь Идаского спасательного центра Евгения Парв.

Подобные пожары в первую очередь наносят вред природе, но могут угрожать и людям. В воскресенье под Нарва-Йыэсуу пришлось перекрывать движение по шоссе из-за горевшей травы. Ранее на пожаре под Солдино огонь угрожал огромным цистернам. Опасным может быть даже небольшой на первый взгляд пожар.

"Был недавно случай в Йыхвиской волости, когда подростки попытались своими силами потушить небольшой, казалось бы, пожар. У них это не получилось. В результате два подростка получили отравление угарным газом, и были переданы медикам скорой помощи", - сказала Парв.

Спасатели рекомендуют при любых сомнениях обращаться к специалистам. "Если люди чувствуют, что не смогут потушить возгорание самостоятельно, то всегда стоит вызвать спасателей. Чем быстрее вызовете, тем меньше распространится очаг пожара. Чем быстрее мы приедем на место, тем быстрее сможем локализовать и потушить возгорание", - сказал советник службы боевой готовности Идаского спасательного центра Хейго Олу.

Спасательный департамент напоминает, что сжигание травы в Эстонии запрещено круглогодично и повсеместно. Если люди намеренно совершают подобные действия, в их отношении открывается административное производство. Штраф для физических лиц в таком случае может достигать 1200 евро.