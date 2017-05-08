"АК": дома престарелых не обеспечивают медицинскую помощь

Эстонские дома престарелых, которые в первую очередь предназначены для оказания медицинских услуг, зачастую не могут их предоставить, вынуждая пожилых людей самостоятельно заботиться о своем здоровье, причем неоказание медицинских услуг напрямую прописывается в договорах.

В результаты пожилые люди, находящиеся в домах по уходу, во многих случаях вынуждены самостоятельно добираться до семейных врачей, хотя эти заведения должны оказывать прежде всего медицинские услуги, сообщила в понедельник "Актуальная камера".

В представленном 8 мая исследовании выяснилось, что в учреждениях нет четкого распределения, какие пациенты и где должны получать медицинскую помощь.

"Хорошо, если семейный врач находится на той же территории, и этот человек относится к конкретному семейному врачу. А если этот человек приехал из другого города и его семейный врач находится в другом регионе, то оказание медицинских услуг уже затруднено. И здесь при необходимости вызывают уже и скорую помощь, и госпитализируют в другие стационары и так далее", - пояснил заместитель директора Департамента здравоохранения Михаил Музычин.

В доме по уходу за людьми при Ида-Вируской центральной больнице тоже столкнулись с этой проблемой. Как говорит заведущая центром по уходу за людьми Маре Вялья, если семейный врач работает в 25 километрах от их учреждения, то приезжать к пациенту он уже не хочет. Однако здесь на помощь пришел квалифицированный персонал, работающий в стенах медицинского учреждения.

"У меня работает профессиональная медсестра, которая занесена в регистр услуг здравоохранения. Она очень хорошо и четко умеет оценить состояние клиента. Если у нас нужна скорая помощь, то нужна скорая помощь, а если нужно проконсультировать о том, как мы принимаем лекарства, назначенные семейным врачом, и если семейный врач не может приехать, то после консультации и рекомендации семейного врача, например, доза уменьшается, и мы наблюдаем, как человек себя чувствует", - сказала Вялья.

Представители домов по уходу в понедельник обсудили результаты исследования и направили свои выводы и предложения в Министерство социальных дел, где специальная рабочая группа начнет искать возможные пути улучшения качества обслуживания в домах престарелых.