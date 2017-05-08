Батарейную тюрьму может спасти только частный инвестор

Судьба Батарейной тюрьмы, которая недавно лишилась крыши, находится в руках у частных инвесторов. Детальная планировка построенного 200 лет назад форта позволяет превратить тюрьму и в ресторан, и в бизнес-центр, но самому государству тюрьма не интересна.

Совсем недавно шторм сорвал с Батарейной тюрьмы почти тысячу квадратных метров крыши. Восстановление обойдется примерно в 100 000 евро и пока неизвестно, покроет ли их страховка. Сегодня исторический комплекс закрыт для посещения, сообщила в понедельник "Актуальная камера".

"Рановато пускать людей на территорию комплекса, потому что состояние нехорошее и следущий ветер может что-то с крыши свалить. Не дай Бог кому-то на голову", - сказал председатель правления фирмы по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS (RKAS) Урмас Сомелар.

В RKAS сообщили, что ни одно из госучреждений не нашло применения этой территории, при этом площадь объекта и требования к нему как к памятнику старины усложняют поиск инвесторов.

"Находящаяся сейчас в стадии производства детальная планировка говорит в общей сложности о 40 000 кв. метров, из которых 25 000 кв. метров — старинные здания. Таких объектов в Эстонии и в Таллинне очень мало. Но это не значит, что их невозможно продать или они неудобны. Если посмотреть на сделки ближайшего прошлого в Таллинне, то, например, расположенная на Соссимяэ старая целлюлозная фабрика, согласно детальной планировке, имеет схожую и равноценную площадь застройки", - пояснил директор Департамента защиты памятников старины Сийм Райе.

Сегодня детальная планировка, которая разделила недвижимость на несколько участков, предполагает здесь строительство как жилья, так и бизнес-площадей, а также объектов общепита. Форма использования территории может быть любая от аренды до продажи, говорит глава RKAS.

"Чтобы полностью реконструировать, нужно около 75 млн евро. Дальнейшая эксплуатация, по нашим расчетам, на примере Старого города где-то около 2,5-3 млн евро ежегодно. Это и есть причина, почему государственные учреждения не видят перспективы", - сказал Сомелар.

Сегодня договор с прежним арендатором Батарейной тюрьмы прекращен досрочно. Из-за аварийного состояния здания его содержание обходится государству в многие тысячи евро ежемесячно.