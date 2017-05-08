Тренер: мужская сборная Эстонии стала востребованной в европейском волейболе

Женская и мужская сборные Эстонии уже неделю ведут активную подготовку к отборочному турниру чемпионата мира по волейболу, который для мужской сборной станет очень насыщенным.

Мужскую сборную Эстонии по волейболу ждет по-настоящему горячее лето. Команде предстоит сыграть в трех больших турнирах — в домашнем отборе на чемпионат мира, дебютировать в Мировой лиге и выступить в финальном турнире чемпионата Европы, сообщила в понедельник "Актуальная камера".

Подготовку к этим баталиям сборная начала 1 мая. В планах проведение серии контрольных матчей с сильными соперниками дома и на выезде. По мнению наставника эстонской сборной Георге Крецу, впервые за четвертый год его работы с командой не было проблем с выбором сильных оппонентов на товарищеские матчи.

"Сегодня Эстония уже востребована в европейском волейболе. Португалия приглашает нас играть к себе. Испания хочет сыграть с нами два раза в этом году. Россия согласилась сыграть с нами одну игру перед стартом отборочного турнира к чемпионату мира. А очень непросто договориться о товарищеском матче с таким соперником, как Россия", - сказал Крецу.

Женская сборная Эстонии хотела бы сыграть в подготовительный период с более серьезными оппонентами, но и выездные товарищеские матчи с Данией и Латвией дадут тренерскому штабу понимание текущего состояния обновленной команды, которая по разным причинам недосчиталась сразу пяти ключевых волейболисток. Несмотря на кадровые проблемы, и наставник, и волейболистки обещают биться на площадке за каждое очко.

"Мы будем играть на победу. Мы будем бороться. Самое главное, чтобы мы не опускали руки, главное, чтобы боролись и показывали хороший волейбол. Эта сборная делает рестарт заново. На сегодняшний день результат — не самое главное. Главное — качество игры", - сказал главный тренер сборной Андрей Ояметс.

Боевой настрой демонстрирует и капитан сборной Юлия Мыннакмяэ. "Мы никогда не будем идти на игру, чтобы проигрываать. Мы будем бороться. Каждое очко, каждый сет — это плюс. Если выиграем какую-то игру, то будет очень хорошо. Мы едем играть и выигрывать", - сказала Юлия.

Женская сборная Эстонии в отборе на чемпионат мира сыграет с 31 мая по 4 июня в Португалии против хозяек, финок, немок, словенок и француженок. А мужская сборная с 24 по 28 мая в Таллинне поборется за одну прямую путевку в финальный турнир с командами Румынии, Косово, Черногории, Венгрии и России.