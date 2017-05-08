Актуальная камера 08.05.2017 (20:00)

Потребители за последние пару лет успели привыкнуть к отсутствию инфляции на фоне растущих зарплат, поэтому они сильнее ощутят нынешний скачок цен на продукты питания и другие товары.
В европейских столицах и структурах Евросоюза с радостью восприняли победу Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции. Его избрание позволит как минимум отсрочить серьезный кризис евроинтеграционного проекта, но главная опасность для ЕС заключается в том, что поражение евроскептиков будет истолковано как решающая победа над популизмом, а серьезная реформа Евросоюза так и не будет предпринята.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в среду посетит восточную границу, побывав как на острове Вайдлоо — самом северном острове Эстонии, так и в самой южной точке страны — в Сетумаа.