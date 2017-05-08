Мусорные фирмы пожаловались на Сарапуу в антикоррупционную комиссию Рийгикогу

Представители занимающихся вывозом отходов фирм Ragn-Sells и AS Eesti Keskkonnateenused в понедельник представили в парламентской антикоррупционной комиссии свою версию ситуации на рынке отходов в Таллинне, обвинив вице-мэра столицы Арво Сарапуу в притеснениях и потребовав начать расследование.

Об этом в понедельник сообщил глава комиссии Артур Тальвик.

По его словам, представители предприятий заявили, что прокуратура или Полиция безопасности должны всерьез заняться расследованием этой ситуации. "Предприятия были загнаны в угол, поэтому они говорили очень откровенно, что поведение Сарапуу в горуправе является коррупционным. В общем и целом, все устроено так, чтобы услуга стоила для клиента дороже, а горуправа зарабатывала бы деньги на вывозе отходов", - сказал Тальвик.

Бизнесмены отрицают, что их заявления — попытка отомстить за усложнение условий для ведения бизнеса. По их словам, это последняя защита, потому что им угрожали и использовали по отношению к ним несправедливые методы.

Член правления Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде сказал, что цель пояснений в парламентской комиссии заключалась в разъяснении ложных утверждений и полуправды, распространяемых Сарапуу. "Организованный вывоз отходов действует по всей Эстонии, но о проблемах мы говорим только в Таллинне, в других самоуправлениях такого нет", - сказал он.

Лууде признал, что прокуратура не обращалась к фирмам для получения показаний. "Если антикоррупционная комиссия придет к выводу, что это дело не самое честное и сама обратится в прокуратуру, а прокуратура найдет основания для начала расследования, то, разумеется, дадим показания. Но насколько мы поняли, прокуратура не очень интересуется этим делом. По крайней мере, неизвестно, чтобы интересовалась, к нам она не обращалась", - добавил он.

Ранее СМИ писали о возможном конфликте интересов Арво Сарапуу, который с одной стороны курирует в таллиннской горуправе вопросы вывоза отходов, а с другой стороны через третьих лиц связан с фирмой Baltic Waste Management OÜ, которая выиграла в Таллинне несколько конкурсов на вывоз отходов.

В столичной горуправе объясняют проблемы изменениями в Законе об отходах, которые поставили в привилегированное положение крупные фирмы по вывозу отходов, такие как Ragn Sells или Eesti Keskkonnateenused. Как считают в горуправе, такая ситуация способствует росту цен на вывоз мусора для клиентов.