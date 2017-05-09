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В Таллинне и других городах Эстонии проходят торжественные мероприятия в честь 9 мая ({{commentsTotal}})

Ветераны организованно прибыли на автобусах от ЦРК на Военное кладбище.
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Фото: Ветераны организованно прибыли на автобусах от ЦРК на Военное кладбище. Автор: Анна Аурелия Минев/ERR
Эстония
Эстония
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Торжественные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы над фашизмом, пройдут сегодня в Таллинне и других городах Эстонии.

Таллиннские ветераны в 10:30 по традиции соберутся у Центра русской культуры, откуда их на автобусах доставят на Военное кладбище, где пройдет торжественное возложение цветов к подножию Бронзового солдата.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee рассказала член правления Таллиннского общества участников Второй мировой войны Нина Павлова.

"В 11 часов пройдет возложение цветов к подножию памятника, к 12:00 часть ветеранов приглашены на торжественный прием в российское посольство. Для остальных ветеранов волонтер Екатерина Панова организовывает торжественный обед в ресторане "Клондайк", там также состоится концерт", - объяснила Павлова.

К 11 часам на кладбище прибудет делегация посольства России в Эстонии.

Вечером отметить 72-ю годовщину Победы хотят также т.н. маршем "Бессмертного полка", который организуется общественным движением "Ночной дозор".

"Посмотрим, будет ли перекрыто движение. Нас об этом не известили. Но шествие официально зарегистрировано. Уведомление мы сделали еще за два месяца. Будем надеяться, что все пройдет без эксцессов", - сказал rus.err.ee один из организаторов шествия Сергей Чаулин.

По его словам, марш пройдет с 17:30 до 18:30 от автовокзала по улице Фильтри до Военного кладбища.

Шествие "Бесмертный полк" пройдет сегодня вечером и в Силламяэ. Ряд мероприятий пройдет в течение сегодняшнего дня и в Нарве.

Редактор: Сергей Михайлов



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