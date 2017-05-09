В Таллинне и других городах Эстонии прошли торжественные мероприятия в честь 9 мая

Торжественные мероприятия, посвященные 72-й годовщине победы над фашизмом, прошли сегодня в Таллинне и других городах Эстонии.

Таллиннские ветераны в 10:30 по традиции собрались у Центра русской культуры, откуда их на автобусах доставили на Военное кладбище, где состоялось торжественное возложение цветов к подножию Бронзового солдата.

О программе запланированных на 9 мая в Таллинне мероприятий корреспонденту портала rus.err.ee рассказала член правления Таллиннского общества участников Второй мировой войны Нина Павлова.

По ее словам, на 11.00 было назначено возложение цветов к подножию памятника, куда также ожидалась делегация посольства России в Эстонии. К 12:00 часть ветеранов были приглашены на торжественный прием в российское посольство. Для остальных ветеранов волонтер Екатерина Панова организовала торжественный обед в ресторане "Клондайк", где также состоялся концерт.

Вечером 72-ю годовщину Победы отметили маршем т.н. "Бессмертного полка", который организуется общественным движением "Ночной дозор". По словам одного из организаторов шествия Сергея Чаулина, марш был официально зарегистрирован. Маршрут шествия, состоявшегося с 17:30 до 18:30, проходил от автовокзала по улице Фильтри до Военного кладбища.

Мероприятия в честь годовщины Победы прошли и в Нарве и Силламяэ.силламяэ

Добавлен видеосюжет корреспондента "АК" Стаса Кузнецова.