В честь Дня Европы в Эстонии вывешены государственные флаги

Страны Евросоюза отмечают День Европы. По этому случаю на всех государственных учреждениях сегодня вывешены сразу два флага - Эстонии и Европейского союза, членом которого наша страна является уже 13 лет.

День Европы приурочен к подписанию декларации Шумана, которое состоялось 9 мая 1950 года. В декларации было предложено объединение сталелитейной и угольной промышленности Франции и Германии, что привело к созданию Европейского объединения угля и стали - первому Европейскому сообществу, передают утренние теленовости ETV+.

Несколькими годами позднее, в 1985 году в Милане Европейский совет утвердил 9 мая как день флага ЕС. Европейский парламент официально признал 9 мая праздником в октябре 2008 года.

В Эстонии в этом году основные мероприятия, приуроченную ко Дню Европы, прошли досрочно - в минувшую субботу.