Во вторник Рийгикогу обсудит экономическую политику государства ({{commentsTotal}})
Во вторник, 9 мая, на своем заседании Рийгикогу обсудит вопрос государственной важности: "Выборы эстонской экономической политики – риски и возможности для предприятий".
Предложение обсудить эту тему представила оппозиционная фракция Партии реформ Эстонии, передает пресс-служба парламента.
В ходе обсуждения выступят лидер реформистов Ханно Певкур, вице-президент предприятия MOVE Guides Стен Тамкиви и член правления Торгово-промышленной палаты Эстонии, председатель совета Тартуского университета Рут Олтъер.
Заседание Рийгикогу начнется в 10:00. Обсуждение вопроса государственной важности – третий пункт повестки дня заседания парламента.
Редактор: Сергей Михайлов