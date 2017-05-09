Госсуд рассмотрит жалобу приговоренного к пожизненному заключению Анатолия Николаева

Изменить действующий порядок работы комиссии, которая дает президенту Эстонии рекомендации по вопросам помилования заключенных, требуют в Государственном суде приговоренный к пожизненному заключению Анатолий Николаев и его адвокат Анти Аасма.

Коллегия Госсуда по конституционному надзору рассмотрит соответствующую жалобу во вторник, 9 мая.

Ранее президент отклонил два ходатайства Николаева о помиловании, что и побудило заключенного и его защитника подать прошение об изменении действующей системы, когда при процедуре помилования к президенту зовут представителей суда и прокуратуры, но не зовут адвоката.

Анатолий Николаев в 1999 году был признан виновным в убийстве четырех человек в Кохтла-Ярве и приговорен к пожизненному заключению. При этом в деле было много противоречий и даже прокурор сказал на суде, что прямые доказательства вины подсудимого отсутствуют.

Подробно о деле Николаева недавно рассказывала передача ETV+ "Инсайт".