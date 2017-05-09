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Австрийский суд обязал Facebook удалить оскорбительные посты ({{commentsTotal}})

Представители Facebook пока не комментировали решение суда.
Представители Facebook пока не комментировали решение суда. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Суд в Австрии обязал социальную сеть Facebook удалить оскорбительные публикации.

Решение можно рассматривать как победу активистов, требовавших, чтобы социальные медиа боролись с "троллями" в интернете, передает во вторник Би-би-си.

Иск был подан Партией зеленых Австрии, после того как лидер партии пострадала от разжигающих ненависть сообщений в соцсети.

Апелляционный суд в Вене постановил, что Facebook должен удалить оскорбительные посты в адрес Эвы Главишниг, указав, что блокировки подобного контента лишь на территории Австрии недостаточно. По мнению судьи, соцсети будет несложно автоматизировать этот процесс.

Представители соцсети пока не комментировали решение суда.

Интернет-гиганты, включая Facebook , Twitter и Google, в последнее время столкнулись с волной критики во многих странах, поскольку далеко не всегда оперативно удаляют агрессивные комментарии со своих платформ.

Редактор: Сергей Михайлов



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